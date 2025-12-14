Paracadutisti morti a Fano l’ipotesi dello scontro in aria | Si sono toccati e poi sono collassati

Due paracadutisti, un uomo di circa 70 anni e una donna di circa 50, sono deceduti a Fano. Entrambi erano esperti e frequentavano la scuola di paracadutismo locale. L’ipotesi principale è che si siano toccati in volo, causando il collasso e la tragica perdita. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incidente.

© Ildifforme.it - Paracadutisti morti a Fano, l’ipotesi dello scontro in aria: “Si sono toccati e poi sono collassati” Le vittime sarebbero un uomo di circa 70 anni e una donna di circa 50, entrambi paracadutisti esperti e frequentatori della scuola di Fano. Ildifforme.it Si intrecciano i paracadute durante il volo, due morti a Fano - Due paracadutisti, un uomo e una donna, sono morti all'aeroporto di Fano, nell'area della scuola di paracadutismo. rainews.it

Impatto a 50 metri dal suolo, poi lo schianto a terra: morti a Fano due paracadutisti esperti: Ermes Zampa e Violetta Laiketsion. Cosa sappiamo - FANO – Tragedia a Fano, nei pressi del campo d'aviazione: due paracadutisti esperti, un uomo e una donna, Ermes Zampa di Fano e Violetta Laiketsion ... msn.com