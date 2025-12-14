Paracaduti intrecciati sopra l’aeroporto di Fano | muore lanciatrice esperta

Un tragico incidente si è verificato sopra l’aeroporto di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, durante un lancio con il paracadute. Due paracadutisti, un uomo e una donna, hanno perso la vita in questo incidente, suscitando shock e cordoglio nella comunità locale. L’evento ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle attività di paracadutismo.

