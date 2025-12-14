Paracaduti intrecciati sopra l’aeroporto di Fano | muore lanciatrice esperta riminese

Una tragedia si è verificata nei cieli di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, durante un lancio di paracadutisti. Due esperti paracadutisti, un uomo e una donna, hanno perso la vita in un incidente avvenuto nei pressi dell’aeroporto cittadino, suscitando grande dolore e sgomento tra le comunità locali.

© Riminitoday.it - Paracaduti intrecciati sopra l’aeroporto di Fano: muore lanciatrice esperta riminese Tragedia nei cieli di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove due paracadutisti, un uomo e una donna, hanno perso la vita durante un lancio nei pressi dell’aeroporto cittadino. L’incidente è avvenuto domenica mattina nel corso di una discesa che coinvolgeva quattro persone, tutte esperte. Riminitoday.it Due paracadutisti, un uomo e una donna, sono morti durante un lancio a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche. L’incidente è avvenuto stamattina nei pressi dell'aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, i paracaduti si sarebbero intrecciati non - facebook.com facebook Due #paracadutisti, un uomo e una donna, sono morti a #Fano (Pesaro Urbino) durante un lancio. La tragedia è avvenuta stamattina durante la discesa con il #paracadute di quattro persone nei pressi dell' #aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, i par x.com

Deve ATTERRARE dentro allo STADIO! ? #paracadutismo #skydiving #calcio