Paracadute attorcigliati due morti

Due paracadutisti sono deceduti durante un lancio di coppia a Fano, nelle Marche. L'incidente ha coinvolto un istruttore locale e un'allieva di Rimini, entrambi esperti, provocando grande sgomento nella comunità. L'evento si è verificato alle 14.55, mentre tentavano di completare il salto.

14.55 Due paracadutisti sono morti a Fano, nelle Marche, durante un lancio di coppia. Le vittime sono un istruttore di Fano e un'allieva esperta, di Rimini. Una volta aperti, i paracadute si sono intrecciati e non hanno potuto attutire l'impatto al suolo, dopo un volo di 50 metri. L'incidente vicino all'aeroporto di Fano, nella locale scuola di paracadutismo.

Fano, paracadute si intrecciano durante il lancio: due morti - Due paracadutisti, un uomo e una donna, sono morti durante un lancio. repubblica.it

