Paperdì Caserta disco rosso al PalaTiziano | Roma vince 99-63

La Paperdì Juvecaserta affronta una difficile trasferta al PalaTiziano, dove la Roma si impone con un netto 99-63. La partita, caratterizzata da un inizio favorevole ai capitolini, si è conclusa con un successo che riflette il divario tra le due squadre e le difficoltà incontrate dai casertani nel confronto.

Tempo di lettura: 3 minuti Esce sconfitta dal Palatiziano la Paperdi Juvecaserta al termine di un confronto che la formazione capitolina ha condotto fin dai primi minuti e che meglio dei casertani ha saputo adeguarsi ad un metro arbitrale quanto mai permissivo. A questo si aggiunge che coach Lardo, oltre a Laganà, ha dovuto fare a meno anche di Vecerina, infortunatosi in allenamento e con Sperduto che ha saltato l’intera settimana di preparazione per un problema muscolare. In tali condizioni, con una cornice di pubblico quanto mai caloroso e corretto da entrambe le parti, era evidentemente difficile competere con una squadra che voleva confermare davanti ai suoi sostenitori l’attuale prima posizione in classifica. Anteprima24.it

