Papa Leone XIV al Giubileo dei Detenuti | Confido in forme di amnistie e indulto

Papa Leone XIV, in occasione del Giubileo dei Detenuti, invita a guardare avanti con speranza, confidando in possibili amnistie e indulti. Sottolinea l’importanza di un percorso di giustizia volto alla riparazione e alla riconciliazione, mantenendo viva la speranza come guida nel cammino di fede e umanità.

