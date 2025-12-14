Papa Leone XIV al Giubileo dei Detenuti | Confido in forme di amnistie e indulto

Papa Leone XIV, in occasione del Giubileo dei Detenuti, invita a guardare avanti con speranza, confidando in possibili amnistie e indulti. Sottolinea l’importanza di un percorso di giustizia volto alla riparazione e alla riconciliazione, mantenendo viva la speranza come guida nel cammino di fede e umanità.

Guardare avanti e in alto. La speranza deve rimanere il lume della vita nel segno di Cristo. La giustizia deve essere il processo di riparazione e riconciliazione. Le parole di Papa Leone XIV sono un balsamo emolliente nel domenica della “gioia” del Giubileo dei Detenuti. Parole rivolte a tutti coloro che sono privati della libertà . Ildifforme.it

