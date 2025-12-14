Papa a detenuti | Nessuno si perda

In occasione del Giubileo dei detenuti, il Papa ha rivolto un messaggio di speranza e misericordia rivolgendosi a coloro che si trovano in carcere. Con una preghiera intensa, ha invitato a non perdere nessuno e a credere nella possibilità di salvezza per tutti, sottolineando il valore della dignità umana e della redenzione.

12.42 "Che nessuno vada perduto. Che tutti siano salvati": è la preghiera del Papa in occasione del Giubileo dei detenuti. Leone XIV ricorda che "i problemi da affrontare sono tanti. Pensiamo al sovraffollamento, all'impegno ancora insufficiente di garantire programmi educativi e opportunità di lavoro.Resta tanto da fare", ha concluso, chiedendo -come già aveva fatto Francesco- "forme di amnistia o condono per l'Anno Santo" All'Angelus nuovo appello per la pace, pensando alla Repubblica del Congo: cessi ogni violenza. Servizitelevideo.rai.it Papa al Giubileo dei detenuti, "nessuno vada perduto, servono amnistie" - Lo dice papa Leone nella messa del Giubileo dei detenuti rilanciando alle "istituzioni" l'appello di Francesco nella ... lospiffero.com

Papa Leone XIV: “Quando Dio viene nel mondo, si vede!” - Dopo la Messa celebrata per il Giubileo dei detenuti, Papa Leone XIV si affaccia dal Palazzo Apostolico in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus. acistampa.com

Giubileo dei detenuti Messa con Papa #LeoneXIV oggi #14dicembre ore 10 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #Giubileo x.com

Giubileo dei detenuti Messa con Papa #LeoneXIV oggi #14dicembre ore 10 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #Giubileo - facebook.com facebook

Il Papa ha visitato i detenuti del carcere di regina coeli

Video Il Papa ha visitato i detenuti del carcere di regina coeli Video Il Papa ha visitato i detenuti del carcere di regina coeli