Paolo Zangrillo | Anche la Cgil si è stufata di seguire Landini

Il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha commentato la situazione della Cgil e del suo segretario Landini, evidenziando una perdita di entusiasmo tra i lavoratori pubblici. Zangrillo ha sottolineato come lo sciopero di venerdì abbia coinvolto solo una parte limitata degli iscritti, mettendo in discussione la rappresentatività del sindacato.

© Laverita.info - Paolo Zangrillo: «Anche la Cgil si è stufata di seguire Landini» Il ministro della Pa: «Venerdì hanno scioperato appena 100.000 statali rispetto ai 300.000 iscritti al sindacato. Un fallimento legato al no al rinnovo dei contratti. Al tavolo della trattativa i suoi erano a disagio, come se stessero subendo un diktat». «In media nessuno degli scioperi degli ultimi anni ha registrato grandi adesioni, ma le circa 100.000 persone che ieri hanno deciso di non lavorare per seguire la protesta della Cgil rappresentano un minimo storico. Parliamo del 4,4% del totale, più o meno un terzo dei 300.000 statali iscritti al sindacato di Landini. Vuol dire che anche i suoi sono stufi di portare avanti battaglie politiche che alla fine non danno vantaggi ai lavoratori». Laverita.info Il ministro Zangrillo: bassa adesione allo sciopero dei dipendenti pubblici - Il titolare della Pubblica Amministrazione, a Genova per la consegna dei diplomi di master in Innovazione e Management, attacca Landini e Cgil ... rainews.it

Zangrillo: «Dai rinnovi nella Pubblica amministrazione la paga sale fino al 18%. Ora stretta sulla firma» - L'auspicio è che anche la Cgil torni dialogante al tavolo dei rinnovi contrattuali della Pubblica amministrazione. ilgazzettino.it

Grazie all’impegno del Ministro Paolo Zangrillo e di Forza Italia, arrivano aumenti salariali fino al 18% per le lavoratrici e i lavoratori pubblici. Un passo avanti per riconoscere il valore di chi ogni giorno manda avanti il Paese. - facebook.com facebook

Grazie all’impegno del Ministro Paolo Zangrillo e di Forza Italia, arrivano aumenti salariali fino al 18% per le lavoratrici e i lavoratori pubblici. Un passo avanti per riconoscere il valore di chi ogni giorno manda avanti il Paese. x.com