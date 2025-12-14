Paolo Virzì | Sposai Micaela Ramazzotti per farla recitare in un mio film Sabrina Ferilli mi fece girare la testa Silvio Berlusconi? Mi sbucciò una mela per sedurmi

Paolo Virzì rivela aneddoti sulla sua carriera e vita privata, tra passioni, incontri memorabili e rimpianti. In questa intervista, il regista condivide momenti significativi, come il matrimonio con Micaela Ramazzotti, il fascino di Sabrina Ferilli e un episodio con Silvio Berlusconi, oltre a riflettere sulle scelte di vita che lo hanno segnato.

Paolo Virzì, livornese di padre siciliano, romano d’adozione: sceneggiatore, regista. L’ultimo film è Cinque Secondi. Quali sono stati i cinque secondi spartiacque della sua vita? «La nostra vita è segnata dai momenti in cui abbiamo esitato ad agire, per inadeg - facebook.com facebook

