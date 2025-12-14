Paolo Virzì rivela dettagli della sua relazione con Micaela Ramazzotti, condividendo come la proposta di matrimonio sia arrivata in un momento di crisi, quando lei non voleva più vederlo. Con parole sincere e affettuose, il regista apre uno sguardo sulla loro storia d’amore, mostrando un lato intimo e riflessivo della coppia.

Paolo Virzì torna a parlare della sua storia con Micaela Ramazzott i e lo fa senza astio, scegliendo parole misurate e affettuose. In un’intervista al Corriere della Sera, il regista racconta che lei accettò un ruolo per il quale lui la rincorreva da tempo, a patto che lui la sposasse. Il cuore del racconto al Corriere sta proprio nel modo, insolito e impulsivo, in cui decise di sposarla. “Era il 2007, due anni dopo ci siamo sposati ma nel mezzo non si può dire che siamo stati proprio fidanzati”, spiega Virzì. E aggiunge: “L’ho sposata forse per un gesto romanticamente guascone: la volevo per il ruolo della Sandrelli da giovane ne La prima cosa bella, lei non voleva più vedermi e allora le ho proposto di diventare mia moglie “. Cinemaserietv.it

Paolo Virzì e il matrimonio con la Ramazzotti: la proposta arrivò quando lei non voleva più vederlo - Paolo Virzì rompe il silenzio sulla sua ex moglie e racconta la proposta "pazza" che lui le fece per sposarla. cinemaserietv.it