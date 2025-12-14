Paolo Belli fa mea culpa dopo lo screzio con Lucarelli a Ballando | Avrei dovuto stare zitto

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli durante la semifinale di Ballando con le Stelle, Paolo Belli riflette sul proprio atteggiamento. L'artista ammette di aver commesso degli errori e si scusa pubblicamente, riconoscendo l'importanza di mantenere un comportamento più maturo e rispettoso in situazioni di confronto pubblico.

Immagine generica

Paolo Belli torna a parlare del botta e risposta con Selvaggia Lucarelli durante la semifinale di Ballando con le Stelle. Le parole del musicista: "Ho sbagliato a rispondere, mi è dispiaciuto". Fanpage.it

paolo belli fa meaPaolo Belli fa mea culpa dopo lo screzio con Lucarelli a Ballando: “Avrei dovuto stare zitto” - Paolo Belli torna a parlare del botta e risposta con Selvaggia Lucarelli durante la semifinale di Ballando con le Stelle ... fanpage.it

Paolo Belli, il rimorso dopo la polemica di fuoco a Ballando: "Dovevo stare zitto", le scuse in diretta Tv - Paolo Belli a Da Noi a Ruota Libera fa mea culpa dopo Ballando: le scuse per la reazione in diretta, la difesa di Anastasia e il sostegno della moglie Deanna ... libero.it