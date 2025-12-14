Paolo Belli fa mea culpa dopo lo screzio con Lucarelli a Ballando | Avrei dovuto stare zitto

Dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli durante la semifinale di Ballando con le Stelle, Paolo Belli riflette sul proprio atteggiamento. L'artista ammette di aver commesso degli errori e si scusa pubblicamente, riconoscendo l'importanza di mantenere un comportamento più maturo e rispettoso in situazioni di confronto pubblico.

