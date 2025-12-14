Paolo Belli a Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini | Reazione sbagliata con la giuria volevo solo difendere Anastasia

Paolo Belli interviene a “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini per chiarire la sua posizione in merito alla recente polemica durante Ballando con le Stelle. L’artista spiega le sue intenzioni e i motivi dietro la reazione avuta con la giuria, sottolineando di aver agito per difendere Anastasia.

Paolo Belli torna a parlare della polemica scoppiata durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri sera. L’artista, protagonista del talent al fianco della ballerina Anastasia Kuzmina, ha voluto chiarire quanto accaduto e fare autocritica, ammettendo di non aver gestito nel modo migliore il confronto con la giuria. Le scuse di Paolo Belli dopo Ballando con le Stelle. Ospite di Da noi. a ruota libera, Paolo Belli ha ripercorso il momento di tensione vissuto in diretta. Senza giri di parole, ha riconosciuto il proprio errore: «Ascolto sempre gli altri e li rispetto, ma ieri ho risposto male e mi è dispiaciuto. Superguidatv.it

