Pantera parla Ghelardi | Finita l’era del Palio iper controllato Ora c’è un’alternanza

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ghelardi commenta il cambiamento nel mondo del Palio di Siena, evidenziando la fine dell'epoca di controllo e l'introduzione di un nuovo sistema di alternanza. Con un approccio rispettoso e senza dettagli eccessivi, il fantino riflette sulle trasformazioni in corso e sul suo ruolo in questa fase di rinnovamento.

di Laura Valdesi SIENA "Da quanti fantini vado a Natale? Sono vecchio stile, cerco di essere rispettoso ma non voglio raccontare novelle. Ci muoviamo su 7-8, a dieci si dura fatica ad arrivare", svela il capitano della Pantera Franco Ghelardi. Fresco di rielezione con una percentuale altissima, il 90% dei voti. "Ho altri due anni davanti, che si aggiungono a quando subentrai a metà mandato a Claudio Frati, sono stato confermato poi per il successivo biennio. Considerando anche la prima elezione, nel 2027 saranno sette anni da capitano: bisogna vincere", ripete Ghelardi. Un ’mantra’, suo e di tutta la Contrada. Lanazione.it

pantera parla ghelardi finitaPantera, parla Ghelardi: "Finita l’era del Palio iper controllato. Ora c’è un’alternanza" - Il capitano dice "che sarà difficile metterlo in piedi in questa fase storica. msn.com

pantera parla ghelardi finita l8217era del palio iper controllato ora c8217232 un8217alternanza

© Lanazione.it - Pantera, parla Ghelardi: "Finita l’era del Palio iper controllato. Ora c’è un’alternanza"