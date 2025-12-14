Panatta e Bertolucci brillano a Ballando con le stelle in un tango a coppie in cui sono stati per lo più seduti
Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono approdati a Ballando con le stelle, sorprendendo il pubblico con un tango a coppie. Tuttavia, l'esibizione, caratterizzata da momenti seduti, non ha pienamente convinto, lasciando gli spettatori in attesa di performance più coinvolgenti da parte dei due ex campioni.
Adriano Panatta e Paolo Bertolucci erano tanto atteso a Ballando con le stelle, ma a quanto pare la loro esibizione, fuori dal campo da tennis, non ha soddisfatto le aspettative. Ne ha scritto il Corriere dello Sport “Erano attesi da tempo e non hanno deluso le aspettative. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono stati “ballerini per una notte” durante la semifinale di “Ballando con le stelle”. Hanno riso, scherzato, fatto le solite battute: “Se avessi giocato con un altro avrei vinto 10 volte di più”, ha detto Panatta. Immediata la replica di Bertolucci: “Con questa palla al piede ho vinto, pensate quanto ero forte. Ilnapolista.it
Panatta e Bertolucci ospiti a Ballando con le Stelle: le frasi su Jannik Sinner - Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono stati tra gli ospiti della semifinale di Ballando con le Stelle in onda su Raiuno. msn.com
Sinner, Panatta e Bertolucci: «I suoi colpi non sono umani, viene da un altro pianeta». Poi il ricordo per Pietrangeli - Adriano Panatta e Paolo Bertolucci non hanno tradito le attese durante la loro partecipazione come "ballerini per una notte" alla semifinale di Ballando con le stelle. ilmessaggero.it
Il cast dei ballerini al completo? Fabio Fognini, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Giada Lini fabiofogna #fblifestyle - facebook.com facebook
? #Panatta senza limiti su Sinner: "Non è normale quello che fa". Bertolucci reagisce così x.com