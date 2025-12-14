Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono approdati a Ballando con le stelle, sorprendendo il pubblico con un tango a coppie. Tuttavia, l'esibizione, caratterizzata da momenti seduti, non ha pienamente convinto, lasciando gli spettatori in attesa di performance più coinvolgenti da parte dei due ex campioni.

© Ilnapolista.it - Panatta e Bertolucci brillano a Ballando con le stelle in un tango a coppie in cui sono stati per lo più seduti

Adriano Panatta e Paolo Bertolucci erano tanto atteso a Ballando con le stelle, ma a quanto pare la loro esibizione, fuori dal campo da tennis, non ha soddisfatto le aspettative. Ne ha scritto il Corriere dello Sport “Erano attesi da tempo e non hanno deluso le aspettative. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono stati “ballerini per una notte” durante la semifinale di “Ballando con le stelle”. Hanno riso, scherzato, fatto le solite battute: “Se avessi giocato con un altro avrei vinto 10 volte di più”, ha detto Panatta. Immediata la replica di Bertolucci: “Con questa palla al piede ho vinto, pensate quanto ero forte. Ilnapolista.it

Panatta e Bertolucci ospiti a Ballando con le Stelle: le frasi su Jannik Sinner - Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono stati tra gli ospiti della semifinale di Ballando con le Stelle in onda su Raiuno. msn.com