Nel cinquantenario della sua fondazione, il moto club “Ennio Baglioni” ha ricevuto il premio “Fernando Rosi – Una vita per lo sport” dal Panathlon Valtiberina. L’evento ha celebrato l’importante traguardo della società, riconoscendo il suo impegno e contributo nel mondo dello sport, con la consegna del riconoscimento al presidente Stefano Fiorucci.

CITTA’ DI CASTELLO Al moto club “Ennio Baglioni“ nel cinquantenario della sua fondazione è stato conferito il premio “Fernando Rosi –Una vita per lo sport“, consegnato dal Panathlon Valtiberina nelle mani del presidente Stefano Fiorucci. Analogo riconoscimento è andato al giornalista Claudio Roselli per la "competenza e passione nel raccontare lo sport". Il club ha assegnato i premi ad atleti vincitori o che si sono piazzati in competizioni nazionali. Per il comitato paralimpico Fisdir di particolare rilievo il premio Fair Play 2025 alla sezione calcio a 5 dell’Asd Beata Margherita. Per le Federazioni premiati i campioni del mondo Alessandro Riguccini (pugilato) e Guido Guerrini (automobilismo) oltre a Lorenzo Tizzi Corazzini (automobilismo), Paolo Fiorucci (motocross), Leonardo Pierangeli (canoa), Augusto Cecchetti (atletica), Viola Ciribilli (equitazione), Alessandro Pascolini e Sandro Bastianoni (Lancio del formaggio), Luigi Monti (acrobazia aerea), Michele Gorini e Claudio Galliani (triathlon cross). Lanazione.it

Panathlon Valtiberina. Riconoscimenti e premi - CITTA’ DI CASTELLO Al moto club “Ennio Baglioni“ nel cinquantenario della sua fondazione è stato conferito il premio “Fernando Rosi –Una vita per lo sport“, consegnato dal Panathlon Valtiberina nelle ... msn.com