Palmira attacco Isis in Siria | due soldati e un interprete Usa uccisi Trump promette vendetta

14 dic 2025

Un attacco dell'ISIS a Palmira, in Siria, ha causato la morte di due soldati e di un interprete statunitense. L'assalto, condotto da un singolo aggressore identificato come membro del gruppo terroristico, ha suscitato forti reazioni internazionali. Donald Trump ha promesso una risposta decisa, sottolineando la volontà di vendetta contro l'organizzazione terroristica.

Nell'imboscata hanno perso la vita due militari e un interprete. Ad aprire il fuoco un solo uomo, in seguito identificato come appartenente all'Isis. Trump: "Erano grandi patrioti. Ci sarà dura rappresaglia". Fanpage.it

palmira attacco isis siriaPalmira, attacco Isis in Siria: due soldati e un interprete Usa uccisi. Trump promette vendetta - Ad aprire il fuoco un solo uomo, in seguito identificato come appartenente all’Isis. fanpage.it

palmira attacco isis siriaSiria, attacco dell'Isis a Palmira: morti tre americani, ucciso il terrorista - Due militari dell'esercito Usa e un interprete civile sono stati uccisi in un attacco dello Stato islamico avvenuto oggi nella città di Palmira, in Siria, dove stavano supportando operazioni antiterro ... corriere.it

