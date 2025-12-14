Palmira attacco Isis in Siria | due soldati e un interprete Usa uccisi Trump promette vendetta

Un attacco dell'ISIS a Palmira, in Siria, ha causato la morte di due soldati e di un interprete statunitense. L'assalto, condotto da un singolo aggressore identificato come membro del gruppo terroristico, ha suscitato forti reazioni internazionali. Donald Trump ha promesso una risposta decisa, sottolineando la volontà di vendetta contro l'organizzazione terroristica.

Nell'imboscata hanno perso la vita due militari e un interprete. Ad aprire il fuoco un solo uomo, in seguito identificato come appartenente all'Isis. Trump: "Erano grandi patrioti. Ci sarà dura rappresaglia". Fanpage.it Palmira, attacco Isis in Siria: due soldati e un interprete Usa uccisi. Trump promette vendetta - Ad aprire il fuoco un solo uomo, in seguito identificato come appartenente all’Isis. fanpage.it

Siria, attacco dell'Isis a Palmira: morti tre americani, ucciso il terrorista - Due militari dell'esercito Usa e un interprete civile sono stati uccisi in un attacco dello Stato islamico avvenuto oggi nella città di Palmira, in Siria, dove stavano supportando operazioni antiterro ... corriere.it

Il cecchino che ieri ha ucciso due militari e un interprete americani e ne ha feriti altri tre nella regione di Palmira, in Siria, ritenuto un 'lupo solitario' dell'Isis e a sua volta ucciso, era membro delle forze di sicurezza siriane: lo ha dichiarato all'Afp un funzionario - facebook.com facebook

Siria, agguato dell’Isis a Palmira: morti tre americani, ucciso l’assalitore. Trump: «Ci vendicheremo» x.com

Siria: Isis continua opera di sitruzione di Palmira

