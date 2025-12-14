L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena affronta la trasferta a Lagonegro in un match di Serie A2 di pallavolo. La sfida, in programma alle 18 e trasmessa su DAZN, rappresenta un’importante occasione per i senesi di ritrovare il proprio livello di gioco e mantenere la continuità dei risultati.

Lunga trasferta in Basilicata per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che è ospite della Rinascita Lagonegro alle 18 (diretta DAZN). Sul match di oggi e sulle ultime tre partite del girone d’andata si è espresso il capitano Gabriele Nelli (nella foto): "Siamo verso la fine del girone d’andata e ci aspettano quattro partite molto importanti. Contro Lagonegro sarà una partita importante per restare nella parte alta della classifica. Vogliamo entrare nei playoff sia per la Coppa Italia che anche per il prosieguo del campionato ma soprattutto vogliamo riportare in alto il nostro livello prima di tutto di gioco e ritrovare continuità. Sport.quotidiano.net

Pallavolo Serie A2. Emma Villas Codyeco Lupi Siena scende a Lagonegro. Nelli: "Ritroviamo il nostro livello di gioco e la continuità" - Lunga trasferta in Basilicata per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che è ospite della Rinascita Lagonegro alle 18 (diretta ... msn.com