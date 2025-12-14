Pallavolo | Mondiale Club donne trionfo di Scandicci Conegliano ko 3-1
Savino Del Bene Scandicci ha conquistato il titolo mondiale per club di pallavolo femminile 2025, battendo in finale la Prosecco Doc Imoco Conegliano a San Paolo. Con un punteggio di 3-1, le italiane si sono aggiudicate il prestigioso trofeo in una sfida emozionante tra due squadre azzurre.
San Paolo, 14 dic. (Adnkronos) - Savino Del Bene Scandicci è campione del mondo per Club. La squadra italiana ha vinto a San Paolo in Brasile il Mondiale per Club di pallavolo femminile 2025, battendo in finale, nel derby azzurro, la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione in carica, per 3-1 con i parziali di 30-28, 25-19, 21-25, 25-23. La squadra allenata da Marco Gaspari, alla prima partecipazione al torneo iridato entra nell'albo d'oro della manifestazione e succede proprio alle Pantere. Iltempo.it
Türkiye ???? vs. Italy ???? - Final | Highlights | Women's World Championships 2025
Pallavolo: Mondiale Club donne, trionfo di Scandicci, Conegliano ko 3-1 - Savino Del Bene Scandicci è campione del mondo per Club. iltempo.it
Pallavolo: Mondiale club donne, finale tutta italiana Scandicci-Conegliano - Carraro Imoco Conegliano se la vedrà con la Savino Del Bene Scandicci nella finale ... lanuovasardegna.it
#news #Italia #Atreju #Nazionali NEWS. Alle nazionali azzurre di pallavolo il premio Atreju 2025 ROMA. Le nazionali italiane di pallavolo, protagoniste di una storica doppietta mondiale, hanno ricevuto il premio "Atreju 2025" https://www.baloovolley.it/index.p - facebook.com facebook
La Scandicci si è classificata per la finale del Mondiale per club femminile di pallavolo x.com