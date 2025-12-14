Pallamano Serie A1 | Salerno e Brixen aprono il girone di ritorno

La Serie A1 di pallamano 2025-26 riprende con le sfide tra Salerno e Brixen, aprendo il girone di ritorno. Nonostante alcune partite da recuperare a causa dei Mondiali femminili, il campionato continua a offrire emozioni e spettacolo, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

© Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Salerno e Brixen aprono il girone di ritorno Continua la Serie A1 2025-26 di pallamano nonostante tante partite da recuperare in seguito alla concomitanza con i Mondiali femminili 2025 di pallamano. Cinque duelli sono stati disputati nelle ultime ore, incontri validi per il 12mo atto della regular season. Jomi Salerno si impone insieme a Brixen Südtirol nella prima sfida del girone di ritorno. Le campane regolano Cellini Padova per 33 a 19, mentre le altoatesine hanno avuto la meglio nei confronti di Securfox Ariosto Ferrara per 38-23 Pesante sconfitta invece per Cassano Magnago. Le lombarde si inchinano per 1 solo punto contro Sirio Toyota Teramo (25-24) dopo aver provato in ogni modo a ribaltare l’esito finale. Oasport.it Pallamano, Serie A1: Erice in vetta da sola. Cassano Magnago ferma Salerno - AC Life Style Erice svetta nuovamente in solitaria in vetta alla classifica generale di Serie A1 dopo la decima giornata. oasport.it

Serie A1 [12^] | SALERNO - PADOVA