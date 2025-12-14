Pallamano | Norvegia sono tuoi i Mondiali Femminili! Il bronzo va alla Francia

I Mondiali Femminili di pallamano 2025 si sono conclusi all’Ahoy di Rotterdam, nei Paesi Bassi, con la conquista del titolo da parte della Norvegia. La competizione ha visto anche l’assegnazione della medaglia di bronzo alla Francia, culminando in un evento ricco di emozioni e spettacolo.

© Oasport.it - Pallamano: Norvegia, sono tuoi i Mondiali Femminili! Il bronzo va alla Francia I Mondiali Femminili 2025 di pallamano si sono conclusi all’Ahoy Rotterdam nei Paesi Bassi. Nel complesso olandese si sono disputate le finali che hanno assegnato il titolo planetario e, in precedenza, il terzo gradino del podio. La Norvegia – campionessa olimpica a Parigi 2024 – torna sul tetto del mondo per la quinta volta nella sua storia, ultima volta nel 2023, dopo aver avuto la meglio per 23-20 sulla Germania, mentre il bronzo è andato alla Francia, che ha regolato 33-31 i Paesi Bassi al termine di una partita infinita. Finalissima 1-2° posto La partita regala spettacolo sin dalle prime battute. Oasport.it Pallamano: Norvegia, sono tuoi i Mondiali Femminili! Il bronzo va alla Francia - I Mondiali Femminili 2025 di pallamano si sono conclusi all'Ahoy Rotterdam nei Paesi Bassi. oasport.it

Pallamano, Norvegia e Germania in finale ai Mondiali. Out la Francia - Norvegia e Germania saranno protagoniste nel weekend nella finale dei Mondiali femminili di pallamano. oasport.it

«Il gruppo ha mostrato carattere nei momenti chiave e finalmente siamo riuscite a rompere un lungo digiuno. » La finale dei Mondiali di pallamano femminile 2025 vede Germania e Norvegia pronte a contendersi il titolo questa sera all’Ahoy Arena di Rotterda - facebook.com facebook

Germania–Norvegia, finale Mondiali di pallamano femminile 2025: dove vederla in TV e streaming • Questo pomeriggio a Rotterdam si assegna il titolo mondiale di pallavolo femminile: Germania e Norvegia si sfidano per l’oro iridato x.com