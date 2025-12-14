Palladino svela cosa ha detto a Scamacca prima di giocare contro il Cagliari | Aveva 38 di febbre

Raffaele Palladino ha rivelato i dettagli sulla condizione di Scamacca prima della partita contro il Cagliari, in cui ha segnato una doppietta. L'allenatore ha raccontato cosa ha detto all'attaccante, che si trovava con 38 di febbre, evidenziando l'impegno e la determinazione dimostrata sul campo.

