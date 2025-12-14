Palladino | Scamacca aveva la febbre a 38 rischiava di non giocare ma ha voluto esserci

Raffaele Palladino sottolinea l’impegno di Gianluca Scamacca, che, nonostante la febbre a 38 gradi, ha deciso di scendere in campo. Per l’Atalanta, risalire in campionato rappresenta un obiettivo prioritario, come evidenziato dal tecnico alla vigilia della partita. La determinazione dei giocatori sarà fondamentale per affrontare questa fase cruciale della stagione.

Bergamo. Risalire in campionato per l’ Atalanta è “un obbligo”, come aveva detto Raffaele Palladino alla vigilia. Il 2-1 con il Cagliari è un ottimo punto di partenza dopo la sconfitta di Verona. Ed è un risultato che lascia soddisfatto il tecnico nerazzurro, che nel post gara elogia i suoi giocatori e soprattutto Gianluca Scamacca, autore della doppietta decisiva. leggi anche. 15ª giornata Per festeggiare il Natale basta Scamacca: l’Atalanta batte il Cagliari 2-1. Atalanta-Cagliari 2-1, le parole di Palladino. La prestazione – “Una partita difficile contro una squadra buona, il Cagliari sappiamo che ha giocatori di gamba e ripartenza. Bergamonews.it

Palladino svela cosa ha detto a Scamacca prima di giocare contro il Cagliari: “Aveva 38 di febbre” - Raffaele Palladino ha svelato che Scamacca aveva 38 di febbre prima di giocare contro il Cagliari e segnare una doppietta ... fanpage.it