Palestra Juve l’Inter insiste per il post Dumfries Questa la strategia dei nerazzurri per assicurarsi l’obiettivo bianconero Ecco cosa sta accadendo

L'Inter intensifica i propri sforzi per rafforzare il reparto esterni, puntando con decisione su un obiettivo della Juventus dopo la cessione di Dumfries. La strategia nerazzurra si fa sempre più chiara, mentre la Juventus si prepara a una possibile rivale con la richiesta di 40 milioni dalla Atalanta. Situazione in evoluzione tra mercato e strategie di club italiani.

Palestra Juve, Inter in vista del post-Dumfries. La Juventus rivale, mentre la Dea spara alto: 40 milioni di euro la richiesta. Le manovre dell’ Inter per assicurarsi il futuro della fascia destra si stanno intensificando, con il club nerazzurro che ha messo nel mirino Marco Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta. La dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando con urgenza un’alternativa in vista di una possibile operazione per Denzel Dumfries. L’interesse dell’ Inter per Palestra è stato confermato dalla presenza di un emissario della Beneamata alla “New Balance Arena” per monitorare da vicino i progressi del laterale. Juventusnews24.com

Atalanta, Palestra scatena l'asta: duello Juve-Inter, ma se la Premier fa la voce grossa... - L'esterno in prestito al Cagliari sulle orme di Kulusevski: vale 40 milioni, la Serie A rischia di un perdere anche lui ... msn.com