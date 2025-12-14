Dopo il match tra Atalanta e Cagliari, un giocatore della Juventus ha deciso di rompere il silenzio, commentando le voci di mercato che lo riguardano. L’esterno bianconero ha espresso la volontà di concentrarsi sul presente, lasciando aperte le possibilità per il futuro. Ecco le sue parole e le ultime novità sulla sua situazione con la Juventus.

Palestra alla Juve, l'obiettivo bianconero esce allo scoperto: «Sento tante voci ma non ci penso. Spero di…». La rivelazione dell'esterno!

Palestra alla Juve, l’obiettivo bianconero è uscito allo scoperto dopo il match tra Atalanta e Cagliari. Le sue dichiarazioni. Marco Palestra, esterno del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match perso contro l’ Atalanta. Le dichiarazioni dell’ obiettivo di calciomercato della Juventus. RITORNO A BERGAMO E CRESCITA PERSONALE – «Emozionante. Affrontavamo una squadra forte, peccato essere uscito con un risultato negativo: dobbiamo ripartire da questa prestazione per ritornare alla vittoria. Rispetto all’anno scorso sto migliorando molto. Sto giocando e questo mi permette anche di crescere sotto il profilo della continuità: mi sento in forma». Juventusnews24.com

