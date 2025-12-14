Palazzo Te il doppio restyling | Restituirà spazi finora chiusi

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo Te a Mantova si prepara a un nuovo restyling, con l’obiettivo di riaprire due ambienti finora inaccessibili. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni per i 500 anni della reggia estiva dei Gonzaga, arricchendo l’offerta culturale e restituendo alla visita pubblica spazi di grande valore storico e artistico.

Due ambienti preziosi, fino ad oggi non fruibili verranno restituiti ai visitatori di Palazzo Te: è l’ultimo anello della catena di iniziative per i 500 anni della reggia estiva dei Gonzaga. A primavera dell’anno prossimo, infatti, inizierà il restauro del Camerino degli Uccelli e della Camera Grande dell’Appartamento del Giardino Segreto. I lavori si svolgeranno con la collaborazione degli Istituti mantovani del Restauro Santa Paola. L’intervento, che riguarderà gli affreschi e gli intonaci delle due camere sarà eseguito dagli studenti della Scuola Laboratorio Conservazione Beni Culturali. Ovviamente sarà concordato con le Belle Arti. Ilgiorno.it

palazzo te il doppio restyling restituir224 spazi finora chiusi

© Ilgiorno.it - Palazzo Te, il doppio restyling: "Restituirà spazi finora chiusi"