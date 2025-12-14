Palazzo Te il doppio restyling | Restituirà spazi finora chiusi

Palazzo Te a Mantova si prepara a un nuovo restyling, con l’obiettivo di riaprire due ambienti finora inaccessibili. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni per i 500 anni della reggia estiva dei Gonzaga, arricchendo l’offerta culturale e restituendo alla visita pubblica spazi di grande valore storico e artistico.

Due ambienti preziosi, fino ad oggi non fruibili verranno restituiti ai visitatori di Palazzo Te: è l’ultimo anello della catena di iniziative per i 500 anni della reggia estiva dei Gonzaga. A primavera dell’anno prossimo, infatti, inizierà il restauro del Camerino degli Uccelli e della Camera Grande dell’Appartamento del Giardino Segreto. I lavori si svolgeranno con la collaborazione degli Istituti mantovani del Restauro Santa Paola. L’intervento, che riguarderà gli affreschi e gli intonaci delle due camere sarà eseguito dagli studenti della Scuola Laboratorio Conservazione Beni Culturali. Ovviamente sarà concordato con le Belle Arti. Ilgiorno.it

Doppio appuntamento a palazzo Grassi per la presentazione del CalendEsercito 2026 e l’avvicendamento alla guida del Comando Militare regionale tra... - facebook.com facebook

Un doppio gioco con vista su Palazzo Chigi: ecco cosa c'è davvero dietro la sfida di #MaurizioLandini alla premier #GiorgiaMeloni x.com