Palazzo della Farnesina aperto al pubblico gratuitamente | ecco quando visitarlo

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Palazzo della Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, apre gratuitamente al pubblico venerdì 19 dicembre 2025. Un'occasione imperdibile per scoprire gli splendidi ambienti storici e artistici di questo importante edificio nel cuore di Roma, durante una giornata dedicata alle visite aperte a tutti.

Venerdì 19 dicembre 2025 il Palazzo della Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, apre nuovamente le sue porte al pubblico con una giornata di visite gratuite. L'iniziativa rientra nel programma "Aperti per voi" del Touring Club Italiano, a cui la Farnesina aderisce dal 2016, con l'obiettivo di rendere accessibili luoghi istituzionali di grande valore artistico e culturale. Durante la giornata sarà possibile visitare i principali ambienti del palazzo e le diverse sezioni della Collezione Farnesina, una delle più importanti raccolte di arte moderna e contemporanea italiane, che riunisce opere di maestri del Novecento e artisti attivi dagli anni Ottanta a oggi, oltre a una significativa galleria dedicata alla fotografia. Funweek.it

