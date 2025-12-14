Pakistani uno già segnalato | chi sono i killer di Sidney

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini hanno aperto il fuoco sulla spiaggia di Bondi Beach a Sidney, causando 12 vittime e numerosi feriti. Si sospetta che i sospetti siano di origine pakistana, anche se le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente questa informazione. L'episodio ha scosso la città e sollevato interrogativi sulle motivazioni e sull'identità degli aggressori.

pakistani uno gi224 segnalato chi sono i killer di sidney

© Ilgiornale.it - Pakistani, uno già segnalato: chi sono i killer di Sidney

I due uomini che hanno fatto fuoco sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sidney, uccidendo 12 persone e ferendone ventinove probabilmente sono di origine pakistana, anche se le autorità non lo confermano ancora. L'indiscrezione è riportata da alcune fonti informate, che confermano l'attacco mirato alla comunità ebraica. Inoltre è ricercata una terza persona che avrebbe agito coi due già identificati. Si indaga anche sulle auto presenti a Bondi alla ricerca di possibili esplosivi rudimentali legati ai due attentatori. Ogni minimo dettaglio può essere utile per fare chiarezza su quanto è avvenuto. La polizia australiana fa sapere di aver "neutralizzato" due attentatori. Ilgiornale.it