La Virtus Verona supera l’Alcione al Breda, interrompendo la serie negativa della squadra orange. Pagliuca jr si conferma decisivo, mentre l’Alcione attraversa il momento più difficile della stagione, incappando nel secondo ko consecutivo. La sfida evidenzia le difficoltà attuali dell’Alcione e il ruolo chiave dei singoli nel risultato finale.

L’Alcione cade con la Virtus Verona. Secondo ko di fila e momento più complicato della stagione orange. L’avvio è favorevole agli ospiti, poi la squadra di Cusatis cresce, rendendosi pericoloso soprattutto dalla distanza. Nella ripresa il match resta equilibrato. L’Alcione va vicino al vantaggio sugli sviluppi di un corner: Ciappellano colpisce, ma Sibi si distende e salva il risultato. Quando la gara sembra avviata verso il pari, sono invece gli ospiti a mordere: bella azione corale, assist di Amadio e tocco di Pagliuca, subentrato a De Marchi. La reazione degli orange è immediata e porta all’occasione più clamorosa del match: errore di Sibi in impostazione, Samele - entrato per Morselli - calcia a porta sguarnita, ma non trova lo specchio. Sport.quotidiano.net

Pagliuca jr decisivo. Momentaccio Alcione. La Virtus passa al Breda - Secondo ko di fila e momento più complicato della stagione orange. msn.com