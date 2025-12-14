Pagelle Verona Juve Primavera | Biggi graffia per Bamballi una partita dai due volti – VOTI

Le pagelle della sfida tra Verona e Juventus Primavera analizzano le prestazioni dei protagonisti della 15esima giornata del campionato 2025/26. Biggi si distingue con una prestazione incisiva, mentre Bamballi mostra una partita con luci e ombre. Di seguito, i voti e i giudizi della redazione JuventusNews24.

Huli 6 Si mette in mostra con qualche parata decisiva, anche se poteva fare qualcosa di più in occasione del gol Bamballi 6 Partita dai due volti quest'oggi a Verona. Buoni spunti soprattuto in fase offensiva ma rischia troppo in quella difensiva. Dal 78? Repciuc sv. Rizzo 6 Fa buona guardia sulle iniziative degli attaccanti avversari Milia 6 Lavoro silente ma comunque molto prezioso il suo, ed oggi non era facile per niente Biggi 6,5 Al di là del gol prestazione di sostanza la sua, tra i più frizzanti tra le fila della formazione di Padoin. Juventusnews24.com

