Pagelle slalom Val d’Isere 2025 | Vinatzer vicino all’impresa ottimi segnali anche da Sala

Le pagelle dello slalom maschile a Val d’Isere 2025 evidenziano le performance dei principali protagonisti, con Vinatzer vicino all’impresa e segnali positivi da Sala. Tra i favoriti, Haugan si distingue per costanza e precisione, confermando il suo talento in un contesto competitivo e imprevedibile.

PAGELLE SLALOM MASCHILE VAL D’ISERE 2025. Timon Haugan 9: nella pazzia dello slalom maschile, il norvegese è l’unico che riesce a rimanere regolare e costante. Dopo aver mancato il podio a Levi e Gurgl, restando comunque in Top-5, questa volta in Val d’Isere riesce a salire sul gradino più alto. Un successo che vale anche doppio perchè vola in testa alla classifica di specialità. Alex Vinatzer 8: all’azzurro stava per riuscire un’impresa memorabile. Ventuno posizioni rimontate ed alla fine c’è anche il rimpianto per il podio che non è arrivato. Comunque è un quarto posto dal peso specifico importante per l’altoatesino, che conferma di attraversare uno straordinario momento di forma in gigante ed ora anche in slalom. Oasport.it

