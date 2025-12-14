Pagelle Genoa-Inter 1-2 Zielinski orchestra | Lautaro da leader

Nella sfida del 14 dicembre, l’Inter ha conquistato una vittoria difficile sul Genoa con il punteggio di 2-1. La partita è stata caratterizzata dall’ottima prestazione di Zielinski, che ha orchestrato il gioco, e dal ruolo da leader di Lautaro Martinez. Ecco le pagelle e i momenti salienti di questa importante sfida di Serie A.

Un’altra domenica si è conclusa anche per l’Inter, che nella serata di oggi 14 dicembre è riuscita a battere 1-2 il Genoa. Un successo di fondamentale importanza per i nerazzurri, che non hanno sbagliato e che hanno messo in cascina 3 punti pesanti. I ragazzi guidati da Cristian Chivu hanno saputo sfruttare il passo falso di Napoli e Milan, volando quindi in testa alla classifica in solitaria. I meneghini devono ora pensare alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, in programma venerdì 19 dicembre. Scopriamo insieme le pagelle della sfida. Pagelle Inter. Sommer 6: Non può nulla sulla rete di Vitinha. Forzainter.eu

