PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2 | Lautaro si sdoppia Frendrup in difficoltà Luis Henrique fatica

Analisi e giudizi sulle prestazioni delle squadre nella sfida tra Genoa e Inter, conclusa 1-2. Lautaro Martinez si distingue con una doppietta, mentre Frendrup e Luis Henrique trovano difficoltà. Ecco i voti, i migliori e i peggiori protagonisti di questa 15esima giornata di Serie A.

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Frendrup in difficoltà. Luis Henrique fatica Voti, top e flop del match valevole per la 15esima giornata di Serie A (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pagelle Genoa-Inter. GENOA Leali 6 Marcandalli 5 Otoa 5 – Dall’89’ Cornet s.v. Vasquez 5 Norton-Cuffy 6 Malinovskyi 5,5 FLOP Frendrup 5 – Genoa senza filtro, il danese in grande difficoltà per larga parte della partita. Dal 78? Gronbaek s.v. Ellertsson 5,5 – Dall’89’ V.Carboni s.v. Martin 6,5 TOP Vitinha 6,5 – Esperienza e cinismo, è uno dei pochi a crederci. Dal 78? Ekhator s.v. Colombo 5,5 – Dal 58? Ekuban 6,5 All. Calciomercato.it PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Frendrup in difficoltà. Luis Henrique fatica - Inter: voti top e flop del match tra la squadra di Chivu e quella di De Rossi. calciomercato.it

