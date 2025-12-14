Pagelle Bologna Juventus i TOP e FLOP del match di Serie A

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi delle pagelle di Bologna-Juventus, incontro valido per la Serie A. La partita si conclude con la vittoria di misura dei bianconeri, grazie a un colpo di testa di Cabal nella ripresa. Ecco i protagonisti migliori e peggiori, con un focus sui giocatori che hanno fatto la differenza e su chi ha deluso, nel match che ha rilanciato la Juventus in classifica.

pagelle bologna juventus i top e flop del match di serie a

© Calcionews24.com - Pagelle Bologna Juventus, i TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Bologna Juventus, i bianconeri ritrovano il successo in campionato superando 1-0 i felsinei. Decide il colpo di testa di Cabal nella ripresa La Juventus si rilancia in classifica. La vittoria di misura contro il Bologna consente ai bianconeri di riportarsi a cinque punti dal Napoli e a sette dal primo posto. Al Dall’Ara decide . Calcionews24.com

Bernardeschi SUBLIME, Danilo DA FILM HORROR! | Pagelle Bologna Juventus 0-2 (CR7, Dybala)

Video Bernardeschi SUBLIME, Danilo DA FILM HORROR! | Pagelle Bologna Juventus 0-2 (CR7, Dybala)

pagelle bologna juventus topBologna-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz brilla (7,5), Cabal decisivo (7). David delude ancora (5), Openda sul pezzo (6,5) - 0 la Juventus la sfida contro il Bologna, posticipo della domenica del quindicesimo turno di Serie A. leggo.it

pagelle bologna juventus topBologna-Juventus 0-1, le pagelle: Cabal l'insospettabile, Openda entra bene. Heggem si rovina - La Juventus espugna Bologna grazie al gol di Cabal, al Dall'Ara la partita valevole per la 15^ giornata di Serie A finisce con il risultato di 0- tuttomercatoweb.com