Pagelle Bologna Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi dei principali protagonisti del primo tempo di Bologna-Juve, valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti e i giudizi sui giocatori che si sono distinti, tra top e flop, in un match che promette emozioni e svelerà molto sulle potenzialità delle due squadre.

pagelle bologna juve top e flop dopo il primo tempo

© Juventusnews24.com - Pagelle Bologna Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo

di Marco Baridon Pagelle Bologna Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. Pagelle Bologna Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526 TOP: Di Gregorio, McKennie, Yildiz FLOP: Conceicao, David, Koopmeiners VOTI Al termine del match .com. Juventusnews24.com

pagelle bologna juve topPagelle Celta Vigo Bologna, i TOP e FLOP della sfida di Europa League - Pagelle Celta Vigo Bologna: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la 6a giornata di Europa League 2025/2026. calcionews24.com

Bologna-Juventus, il rigore della discordia: contatto McKennie-Freuler, per Doveri tutto ok, per Marelli no - È bufera sull’arbitro Doveri e sulla squadra Var per alcuni episodi contestati nel corso dello spareggio Champions del Dall’Ara tra Bologna e Juventus. sport.virgilio.it

I nostri PRONOSTICI per JUVENTUS - BOLOGNA

Video I nostri PRONOSTICI per JUVENTUS - BOLOGNA