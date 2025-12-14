Paesaggio autunnale 10 gradi | Piancavallo aspetta l' inverno e la neve

Piancavallo si prepara all’arrivo dell’inverno, nonostante le condizioni attuali siano ancora sfavorevoli. Con temperature elevate e poca neve, la stagione si presenta difficile per gli appassionati e gli operatori del settore. La speranza è che le condizioni migliorino presto, permettendo di vivere appieno il fascino del paesaggio autunnale e di attendere con entusiasmo l’arrivo della neve.

Inizio di stagione difficile per Piancavallo. La neve è quasi scomparsa e le temperature in questi giorni molto alte. Se in pianura si sono superati i 15 gradi, nella località turistica la massima di domenica 14 dicembre è stata intorno ai 10 gradi. Paesaggio brullo, molto autunnale e marrone.