Pace contributiva 2024 25 | domanda entro il 31 dicembre per riscattare fino a cinque anni senza contributi

La pace contributiva 2024/25 permette di riscattare fino a cinque anni di contributi non versati. Introdotta dalla legge di bilancio 2024 e ufficializzata dall’INPS, questa misura è disponibile per il biennio 2024-2025, con domanda da presentare entro il 31 dicembre. Ecco le principali novità e le modalità per aderire.

Introdotta con la legge di bilancio 2024 e formalizzata dall'INPS con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, la misura della pace contributiva torna disponibile per il biennio 2024-2025. Si rivolge a chi non risulta titolare di pensione e non ha anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 1995.

Copertura dei contributi attraverso la pace contributiva - Buongiorno, sono un contributivo puro ho contributi sia in gestione separata (pochi anni) che in gestione pubblica (ctps 15 anni) posso riscattare un periodo non coperto da contribuzione degli anni in ... corriere.it

