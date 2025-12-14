Ortenzi amaro | | Dovevamo portarla a casa

L'Ortenzi Amaro affronta una gara ricca di emozioni, tra alti e bassi, con l'obiettivo di conquistare il primo successo stagionale a Monza, come già avvenuto un anno fa. La competizione si presenta come una corsa dai molteplici volti, con la squadra determinata a portare a casa un risultato importante in una sfida che si preannuncia intensa e imprevedibile.

Una gara dai tre volti, neanche due. Vissuta assolutamente sulle montagne russe per una Yuasa che sogna il primo successo stagionale, esattamente a Monza come 12 mesi fa. E lo vede anche da vicino avanti 2-0 e con l’inerzia dalla sua parte. Poi il calo e Monza che torna in alto trascinata dalle bordate del suo opposto. Sfida che diventa interminabile, quasi due ore 45 di gioco per arrivare al tie-break in cui Grotta parte bene ed è sempre avanti con Tatarov e Magalini super. Ci sarebbero anche due match point ma uno è annullato dall’attacco della squadra di casa, il secondo invece da un errore al servizio. Ilrestodelcarlino.it

