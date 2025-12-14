Orrore al parco Marecchia di Rimini violenza sessuale su una 15enne

Si apre a Rimini il processo per una violenza sessuale su una ragazza di 15 anni avvenuta nel parco Marecchia nell’estate del 2021. L’episodio, avvenuto in pieno giorno vicino al ponte di Tiberio, ha suscitato grande sdegno e attenzione pubblica. La vicenda è ora al centro dell’attenzione giudiziaria, con l’udienza che si è svolta davanti al tribunale collegiale di Rimini.

Rimini, 14 dicembre 2025 – È entrato nel vivo davanti al tribunale collegiale di Rimini il processo per un episodio di violenza sessuale ai danni di una minorenne, avvenuto nell’estate del 2021 in pieno giorno non lontano dal ponte di Tiberio. A giudizio un 22enne di nazionalità afgana, con un passato da atleta semiprofessionista di arti marziali-Mma. La presunta vittima, all’epoca dei fatti, aveva quindici anni, lui 18 compiuti da poco. Porta la figlia a scuola, travolto dalla sua Mercedes. Una mamma salva la bambina, l’auto si distrugge contro un muro Orrore al parco Marecchia: minorenne costretta a un rapporto sessuale. Ilrestodelcarlino.it Orrore al parco Marecchia di Rimini, violenza sessuale su una 15enne - Il pm chiede 6 anni di reclusione: imputato un giovane di 22 anni che ha sempre sostenuto la tesi del consenso. ilrestodelcarlino.it

