Orro torna alla vittoria in Turchia Sylla si ferma E Mazzanti debutta in panchina…

Nell’undicesima giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, Orro torna alla vittoria, mentre Sylla si ferma. Mazzanti debutta in panchina, segnando un nuovo capitolo per le squadre coinvolte. Le partite di oggi hanno offerto emozioni e colpi di scena, continuando a mantenere alta l’attenzione sul torneo.

Oggi pomeriggio si è giocata l'undicesima giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il Fenerbahce Istanbul è tornato al successo dopo aver perso il big match contro il VakifBank al tie-break. Le Yellow Tigers si sono imposte con un secco 3-0 (25-10; 25-15; 25-16) in casa del modesto Bahcelievler Belediyesi, confermandosi al secondo posto in classifica con due punti di distacco dalla formazione allenata da Giovanni Guidetti. Alessia Orro ha giocato da titolare, in diagonale con l'opposto Melissa Vargas ma non con Arina Fedorovtseva di banda, fornendo il suo abituale supporto al sestetto di Marcello Abbondanza (purtroppo c'è stato un problema tecnico e il tabellino non risulta disponibile).

Il sorriso di Alessia Orro, l’emozione di Julio Velasco ,