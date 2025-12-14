Oroscopo urticante 15–21 dicembre

L'ultima settimana prima delle festività porta con sé un cielo turbolento e imprevedibile. I pianeti sembrano sbandare, creando un oroscopo ricco di tensioni e sorprese. Un periodo in cui le stelle invitano a mantenere i nervi saldi e a affrontare con cautela le sfide che si presentano, anche se il clima festivo si fa sentire.

Le feste si avvicinano, ma l’universo non è esattamente in vena di regali. I pianeti sembrano usciti da una cena aziendale alcolica: stanno tutti sbandando e voi con loro. Sarà una settimana di scelte impulsive, epifanie rivelatrici e un numero indecente di figuracce sociali. Benvenuti nella nuova dose di cosmo urticante. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Energie alte come il volume di chi parla al telefono in treno. Bello eh, finché non vi ritrovate a fare mille cose insieme e fallirne tre quarti. Ogni tanto fermatevi a respirare, o almeno fingete. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Avrete un’irresistibile voglia di comfort food e zero voglia di interazione umana. Lortica.it

