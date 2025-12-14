Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana 15-21 dicembre 2025 e classifica

Scopri le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 15 al 21 dicembre 2025. Analizziamo le tendenze e le opportunità per ogni segno zodiacale, con particolare attenzione ai segni più fortunati, come l'Ariete e il Toro, che riceveranno il massimo punteggio stellare. Ecco cosa riserva il cielo per i prossimi giorni.

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 15 al 21 dicembre 2025? La fortuna sarà maggiore che mai per i segni zodiacali dell'Ariete e del Toro, entrambi premiati con il massimo punteggio stellare. Anche il Sagittario è fra i migliori della settimana, mentre i nati della Vergine affrontano alcuni dubbi che scuotono la loro serenità. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 15 al 21 dicembre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore. Venere prosegue un transito particolarmente significativo, caricando i prossimi giorni di un'energia passionale. Potrebbero però emergere incertezze se ti senti diviso tra una relazione ufficiale e una più riservata. Ultimora.news

