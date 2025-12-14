Orlandini | Segnai il primo Golden Goal della storia dell'U21 ma all'inizio non ero stato convocato

Pierluigi Orlandini rivela i retroscena del suo storico Golden Goal nella finale dell’Europeo Under 21 del 1994, un momento memorabile per il calcio italiano. In un’intervista a Fanpage.it, l’ex giocatore condivide dettagli inediti e curiosità su quella sfida, evidenziando come inizialmente non fosse stato convocato e come abbia comunque contribuito a scrivere una pagina importante della storia sportiva italiana.

Pierluigi Orlandini racconta a Fanpage.it la storia inedita che c'è dietro al Golden Goal nella finale dell'Europeo Under 21 del 1994. Ma non solo: dagli esordi con l’Atalanta fino alle esperienze nei grandi club e al nuovo ruolo di formatore al Villa Valle. Fanpage.it Orlandini: “Segnai il primo Golden Goal della storia dell’U21 ma all’inizio non ero stato convocato” - it la storia inedita che c’è dietro al Golden Goal nella finale dell’Europeo Under 21 del 1994. fanpage.it

TRADISCO ROBBI CON... #shorts

Video TRADISCO ROBBI CON... #shorts Video TRADISCO ROBBI CON... #shorts