Orgogliosi per l' approvazione del Pug | un piano fondato su regole chiare
L'approvazione del Pug di Francavilla Fontana rappresenta un passo importante per lo sviluppo del territorio. Basato su regole chiare e condivise, il nuovo piano urbanistico segna una svolta nella pianificazione urbanistica della città. Di seguito, pubblichiamo una nota di “Idea per Francavilla” che esprime l'orgoglio e le prospettive generate da questa decisione.
In seguito all'approvazione del Pug (Piano urbanistico generale) di Francavilla Fontana, riceviamo e pubblichiamo una nota di "Idea per Francavilla"."Idea per Francavilla" accoglie con grande soddisfazione l'approvazione del Pug, un passaggio storico che segna il definitivo superamento del.
