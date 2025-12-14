Ordine avvisa Allegri | il Sassuolo può essere una trappola per il Milan

Il Milan si prepara a affrontare il Sassuolo in una sfida che si preannuncia insidiosa. L'allenatore Allegri è consapevole dei rischi e avverte la squadra: il match potrebbe rivelarsi una trappola, richiedendo massimo impegno e concentrazione per evitare sorprese. Un incontro cruciale nella corsa ai punti stagionali.

Allegri avvisato: il Sassuolo può essere una trappola per il Milan (Ordine). Allegri sa che contro il Sassuolo non sarà una partita semplice per il Milan. Come spiega Franco Ordine, tra assenze pesanti, attacco in emergenza e i precedenti poco rassicuranti, serviranno attenzione e concretezza per evitare altri passi falsi e uscire indenni da una trasferta piena di insidie. Scrive Franco Ordine sulle pagine de Il Giornale oggi in edicola: “Da una una trappola all’altra. Si fa avanti il Sassuolo all’ora di pranzo con 3 precedenti favorevoli su 5 e qualche sconfitta pesante (tipo il 2 a 5 indimenticato di San Siro) che brucia ancora. Ilnapolista.it Ordine avvisa Allegri: il Sassuolo può essere una trappola per il Milan - Allarme Sassuolo per Allegri: il Milan rischia punti preziosi contro una neopromossa già capace di sorprendere le big. ilnapolista.it

Allegri: "Col Sassuolo partita da giocare con grande rispetto e ordine"

La falsa partenza, la crisi col Sassuolo, la rimonta: il campionato di Allegri

