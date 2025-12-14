L'Hellas Verona conquista una vittoria importante battendo la Fiorentina all'Artemio Franchi nella quindicesima giornata di Serie A. La sfida si conclude con un risultato decisivo per la classifica, segnando un momento chiave della stagione dei gialloblù. Un match ricco di emozioni e colpi di scena che mette in evidenza la determinazione della squadra veneta.

Orban nel finale castiga la Fiorentina: l'Hellas sbanca l'Artemio Franchi

È una vittoria fondamentale quella ottenuta dall'Hellas Verona all'Artemio Franchi di Firenze nella quindicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo essersi sbloccati contro l'Atalanta domenica scorsa, i gialloblu hanno battuto a domicilio la Fiorentina per 2-1, con gol in zona Cesarini, al. Veronasera.it

Orban nel finale castiga la Fiorentina: l'Hellas sbanca l'Artemio Franchi - Entrato nel primo tempo per sostituire l'infortunato Giovane, l'attaccante nigeriano ha messo subito il suo sigillo e in pieno recupero ha rimediato alla sfortunata autorete di Nunez ... veronasera.it