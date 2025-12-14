© Iltempo.it - Orban gela il “Franchi”, il Verona lascia la Fiorentina all'ultimo posto

FIRENZE (ITALPRESS) – Il Verona espugna il “Franchi” grazie ad una doppietta di Orban, con il secondo gol dell'attaccante gialloblù che arriva in zona Cesarini condannando ancora di più la Fiorentina all'ultimo posto in classifica, con lo spettro della retrocessione che inizia a farsi sempre più concreto. Una prova negativa quella dei padroni di casa, che invece di mostrare orgoglio e determinazione hanno messo in mostra tutti i propri limiti, cadendo ancora una volta davanti al proprio pubblico, e stavolta in uno scontro diretto. Che non sarà un pomeriggio semplice per i toscani lo si capisce fin dai primi minuti di gioco. Iltempo.it

Orban condanna la Fiorentina al 93': il Verona passa 2-1 al 'Franchi', notte fonda per i Viola - La doppietta del nigeriano gela Vanoli: il Verona sbanca a Firenze e inguaia Kean e compagni, sempre più ultimi in classifica ... corrieredellosport.it