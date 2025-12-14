OraSì settimana decisiva

La settimana in corso rappresenta un punto di svolta fondamentale per l’OraSì, segnando il primo momento decisivo della stagione. Nonostante siamo ancora a dicembre, le sfide e le opportunità di questo periodo potranno influenzare significativamente il percorso della squadra nel prosieguo dell’annata.

D’accordo che siamo soltanto a dicembre, ma per l’OraSì è arrivato il primo momento chiave della stagione. In una settimana affronterà tre partite alla portata che potrebbero riscrivere il suo campionato, mettendola al sicuro dalla zona salvezza e farle sperare nei play in. Il primo impegno è stasera alle 18 al PalaCosta contro la Solbat Piombino poi giovedì arriverà Ferrara e domenica 21 ci sarà la trasferta a Fabriano. Piombino è una squadra indecifrabile con soltanto 8 punti in classifica, ma capace di vincere tre volte fuori casa. Raivio è l’uomo più pericoloso poi ci sono altri elementi d’esperienza come Ammannato e Forti che conoscono bene questo campionato. Sport.quotidiano.net

