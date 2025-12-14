Le partite di coppa disputate nel giovedì sono al centro di un dibattito tra allenatori e appassionati di calcio. Si discute se queste sfide, spesso ravvicinate, possano influire negativamente sulle prestazioni delle squadre nel turno successivo di campionato. In questo articolo analizzeremo i dati e le opinioni per capire se davvero le coppe rappresentano un ostacolo per il rendimento settimanale.

C'è da capire se davvero, come sostengono molti allenatori, le partite di coppa al giovedì siano tossiche per il turno successivo in campionato. Stasera tocca al Bologna e domani alla Roma, chiarire la questione che spesso diventa un alibi per giustificare pareggi, sconfitte o prestazioni negative. La Juventus ha dunque due obiettivi, ribadire che la crisi sta per essere superata e provare a sorpassare in classifica proprio il gruppo di Italiano reduce dall'Europa League, spinta dal canadese Bernardeschi che ritrova la sua ex squadra. Siamo al piccolo cabotaggio ma questo è il viaggio della Juventus contemporanea, all'interno nelle voci che riguardano la manifesta offerta di acquisto avanzata dalla cripto piattaforma respinta ufficialmente e definitivamente con un videomessaggio emblematico. Ilgiornale.it

Ora scopriremo se le coppe intossicano per davvero - La Juventus ha dunque due obiettivi, ribadire che la crisi sta per essere superata e provare a sorpassare in classifica proprio il gruppo di Italiano reduce dall'Europa League ... ilgiornale.it