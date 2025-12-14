Operazione Grimm il mercato nero della violenza che recluta minorenni online e uccide su commissione | quasi 200 arresti

Operazione Grimm smaschera un mercato nero della violenza che recluta minorenni online per commissionare omicidi. L'indagine ha portato all'arresto di quasi 200 persone, evidenziando come la criminalità organizzata abbia industrializzato la violenza, esternalizzandola come un servizio. Un fenomeno inquietante che mette in luce le nuove dinamiche del crimine digitale e della violenza su commissione.

La criminalità organizzata ha industrializzato la violenza, trasformandola in un servizio esternalizzato. Giovani senza precedenti penali reclutati sul web, ruoli ben definiti e omicidi commissionati a distanza. Vaas è una sigla che sta per violence-as-a-service, e riguarda la tendenza, sempre più in uso alla criminalità organizzata, di “esternalizzare” i reati. Dalla consegna di partite di droga agli omicidi, si affidano tali “missioni” a giovani e inesperti soggetti reclutati sul web e poi addestrati. – Notizie. Notizie.com

