Opera Maestra all’attacco | Il contributo per il Palio non andava annullato

L’associazione Opera Maestra ha presentato ricorso contro la revoca del contributo finanziario destinato al Palio dei bracieri del 2022. La disputa si inserisce nel contesto di Affidopoli, una vicenda che continua a suscitare discussioni e tensioni. La questione riguarda il riconoscimento e il sostegno alle tradizioni storiche e culturali della comunità coinvolta.

Affidopoli, la storia continua. L'associazione Opera Maestra ha fatto causa contro la revoca del contributo ottenuto per il Palio dei bracieri del 2022. L'associazione di Stefano Esposto, infatti, ha portato il Comune di Pesaro davanti al Tar, impugnando una decisione del 2024 con cui il Comune aveva annullato e revocato il contributo pubblico da 30mila euro ricevuto da Opera Maestra nel 2022 per il Palio dei Bracieri e per il Festival Nazionale della Pizza Rossini, dopo una indagine amministrativa interna legata proprio al filone Affidopoli. Il ricorso è stato presentato nel 2025 dal presidente Stefano Esposto e chiede l'annullamento degli atti con cui il Comune, il 31 ottobre 2024, ha cancellato il finanziamento ottenuto.